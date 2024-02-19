Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Siap Jadi Oposisi, Reaksi Jokowi Mengejutkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |11:23 WIB
PDIP Siap Jadi Oposisi, Reaksi Jokowi Mengejutkan
Presiden Jokowi/ Biro Pers Setpres




JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi dalam pemerintahan kedepan.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Sekadar diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

(Fahmi Firdaus )

      
