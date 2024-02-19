Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sirekap KPU Diduga Penuh Kecurangan, Bawaslu: Hentikan Segera!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |11:30 WIB
Sirekap KPU Diduga Penuh Kecurangan, Bawaslu: Hentikan Segera!
Dugaan Kecurangan Pemilu/Foto: Okezone
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta agar publikasi real count melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihentikan sementara.

Pasalnya, banyak ketidak sesuaian perolehan suara di TPS dengan yang diunggah di aplikasi Sirekap. Hal ini menjadi sorotan di tengah masyarakat karena diduga penuh kecurangan.

Pihaknya meyebut saat ini lebih baik KPU memperbaiki aplikasi Sirekap yang sedang bermasalah. Namun dia menegaskan, tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunggah form C Hasil ke aplikasi Sirekap tetap harus dilanjutkan.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai model C. Hasil diunggah pada pemilu2024.kpu.go.id, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form model C hasil secara akurat," kata Bagja dalam keterangan, Senin (19/2/2024).

Dia juga mendorong agar KPU bekerja sigap dalam memperbaiki aplikasi Sirekap ini. "Lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap," sambungnya.

