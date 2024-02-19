Bentuk Tim Demokrasi Keadilan, TPN: Untuk Hadapi Kejahatan Demokrasi Paling Najis Usai Reformasi!

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar rapat pembentukan tim hukum dalam menyikapi dinamika Pilpres 2024.

Rapat tersebut digelar tertutup di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Mahfud keluar dari Gedung TPN Ganjar-Mahfud. Ia irit bicara usai hadiri rapat tersebut. Kepada awak media, ia mengaku, pihaknya telah menbentuk tim hukum untuk perkarakan dinamika Pemilu 2024.

"Nanti akan dijelaskan. Pembentukan tim hukum untuk yang memperkarakan pemilu," ujar Mahfud di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani, mengatakan, pembentukan Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud itu untuk menghadapi kejahatan demokrasi setelah reformasi.

"Kita telah membemtuk timsus ya untuk hadapi kita sebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi tahun 2024," tegas Benny.

Ia berkata, tim hukum itu untuk menindaklanjuti segala temuan TPN Ganjar-Mahfud yang ditemukan di lapangan saat Pemilu 2024.

"Fakta-fakta di lapangan, bagaimana kejahatan itu terjadi dilakukan oleh siapa itu sudah ada semua di tim hukum," tutur Benny.

Tim hukum itu kata dia, akan dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan juru bicaranya akan diisi oleh pengacara kondang Henry Yosodiningrat.