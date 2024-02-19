Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reaksi Mahfud MD soal Hasil Sementara Real Count KPU

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |14:06 WIB
Reaksi Mahfud MD soal Hasil Sementara Real Count KPU
Mahfud MD/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menanggapi hasil sementara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mahfud pun tak persoalkan raihan suara yang didapatnya. 

Sekedar informasi, dari hasil rekapitulasi suara itu, Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menempati urutan ketiga dengan raihan 16.212.475 suara pemilih atau 17.35% suara.

"Ndak papa," kata Mahfud saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan suara Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024. Berdasarkan data per Senin (19/2/2024) pukul 06.16 WIB, suara yang masuk sebesar 70.45% atau 579.991 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU untuk Pilpres 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

