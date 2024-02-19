Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Todung Mulya Lubis Ditunjuk Jadi Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |14:17 WIB
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani segala kejanggalan dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pembentukan tim hukum dilakukan setelah jajaran pengurus TPN Ganjar-Mahfud menggelar rapat internal di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

"Jadi hari ini atas arahan dari pada ketua partai koalisi, dari Bu Megawati, Pak Mardiono, Pak Hary Tanoesoedibjo dan juga Pak OSO dan tentunya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud telah dibentuk Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud yang nanti akan diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis dibantu oleh Pak Hendry Yosodiningrat," ujar Deputi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Syafril Nasution.

Syafril berkata, Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud masih bekerja untuk mengumpulkan bukti kejanggalan dalam proses Pilpres 2024.

Ia pun meminta publik untuk bersabar terhadap temuan tim hukum tersebut. Hanya saja, Syafril menyampaikan, tim hukum itu telah membahas temuan kejanggalan dalam proses Pilpres 2024.

Dari temuan itu, kata Syafril, telah ditemukan sejumlah kejanggalan yang sangat terstruktur, masif dan sistematis.

"Ya temuan-temuan yang tadi kita bahas adalah sudah terlihat bahwa apa yang terjadi pada Pemilu ini sangat terstruktur ya, kemudian sangat masif. Jadi ini yang kita bahas tadi, poin-poinnya apa saja," ucap Syafril.

