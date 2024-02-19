Massa Bakar Ban, Demo di Kantor KPU Mulai Memanas

Demo di depan Gedung KPU mulai memanas (Foto: MPI)

JAKARTA - Sejumlah puluhan massa aksi yang kecewa dengan hasil Pemilu 2024 menggelar demo di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Dalam aksinya massa membakar ban di Jalan Imam Bonjol.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, terdengar yel-yel tolak pemilu curang. Hal itu terus disuarakan usai ban yang terbakar menyala.

Mereka juga membentang spanduk dan poster di belakang api yang menyuarakan soal penolakan Pemilu 2024.

Nampak spanduk yang dibawa massa aksi, meminta agar paslon nomor urut dua didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024.

"Kami menolak pilpres curang, bubarkan KPU, Bawaslu jalankan fungsimu. Diskualifikasi paslon nomor 2," tulis spanduk yang di bawa massa aksi.