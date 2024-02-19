Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Bakar Ban, Demo di Kantor KPU Mulai Memanas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |15:44 WIB
Massa Bakar Ban, Demo di Kantor KPU Mulai Memanas
Demo di depan Gedung KPU mulai memanas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah puluhan massa aksi yang kecewa dengan hasil Pemilu 2024 menggelar demo di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Dalam aksinya massa membakar ban di Jalan Imam Bonjol.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, terdengar yel-yel tolak pemilu curang. Hal itu terus disuarakan usai ban yang terbakar menyala.

Mereka juga membentang spanduk dan poster di belakang api yang menyuarakan soal penolakan Pemilu 2024.

Nampak spanduk yang dibawa massa aksi, meminta agar paslon nomor urut dua didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024.

"Kami menolak pilpres curang, bubarkan KPU, Bawaslu jalankan fungsimu. Diskualifikasi paslon nomor 2," tulis spanduk yang di bawa massa aksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement