Bongkar Permasalahan Pemilu 2024, Saksikan Dialog Spesial: Rakyat Bersuara, Besok Malam Hanya di iNews

JAKARTA - Dugaan kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Diantara permasalahan tersebut adalah surat suara yang tertukar hingga pemungutan suara susulan yang terjadi di sejumlah daerah.

Melalui program Dialog spesial ‘Rakyat Bersuara’ besok malam, bongkar secara tuntas permasalahan pemilu 2024 bersama Aiman Witjaksono dan para narasumber yang kredibel di bidangnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dalam keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta belum lama ini telah menemukan 19 permasalahan suara yang terdiri dari 13 masalah pemungutan suara dan enam masalah perhitungan suara pada Pemilu 2024.

Dalam situs pemilu2024.kpu.go.id, hasil perolehan suara sementara presiden dan wakil presiden pada 19 februari 2024 dilaporkan mencapai 71,01 persen. Prabowo Subianto dan Gibran masih unggul dengan hasil perolehan suara sebanyak 55.537.265 atau 58,4 persen.

Selanjutnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebanyak 23.139.856 atau 24,33 persen, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 16.415.215 atau 17,26 persen.

Sementara, PDI perjuangan unggul dalam pemilu legislatif (Pileg) dengan memperoleh suara sebanyak 10.586.063 atau 16,01 persen, diikuti partai golongan karya dengan jumlah 9.483.115 suara atau 14,34 persen, dan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan suara 8.289.277 atau 12,54 persen.