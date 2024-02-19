Melonjak! 71 Orang Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyebut, sebanyak 71 orang petugas Pemilu 2024 meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Hasyim dalan konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (19/2/2024).

"Dalam catatan kami yang meninggal sebanyak 71 orang," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Lebih rinci, Hasyim menjelaskan dari 71 orang itu, satu orang Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya empat orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan.

"Kemudian anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian linmas yang menjaga keamanan kegiatan penghitungan pemungutan suara yang meninggal 24 orang," sambungnya.

KPU juga mencatat, sebanyak 4.567 dilaporkan sakit. Dengan rincian di tingkat Kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS Desa Kelurahan ada 696 orang.

"Kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, untuk linmas yang sakit ada 364 orang," katanya.