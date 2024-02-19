Bawaslu: 13 Pengawas Pemilu Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan hingga Perhitungan

JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn Mandola mengungkapkan sebanyak 13 orang pengawas Pemilu meninggal dunia dalam kurun waktu 14-19 Februari 2024. Di mana, rentang waktu tersebut merupakan hari H pencoblosan dan perhitungan perolehan suara.

"13 orang (meninggal) dari 14-19 Februari 2024," kata Herwyn saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (19/2/2024).

Sebelum itu, Bawaslu juga mencatat, terdapat panitia pengawas Pemilu yang meninggal sebanyak 14 orang lainnya, dengan rincian di 2023 tujuh orang dan tujuh orang pada rentang waktu 1-13 Februari 2024.

Dengan demikian, dalam proses persiapan hingga perhitungan suara per 19 Februari 2024, Bawaslu mencatat ada 27 panitia pwngawa Pemilu yang meninggal dunia.