INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anies Konsisten Visi Perubahan, Fokus Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |19:48 WIB
Anies Konsisten Visi Perubahan, Fokus Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Anies Baswedan (Foto : MPI)
A
A
A

 

SUMEDANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan menyatakan konsistensinya terhadap visi perubahan yang selama ini diusung pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat menghadiri Sidang Doktoral Ramadhan Pohan di Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (19/2/2024).

Anies menyatakan, sebagai Capres 2024, sikapnya tetap tidak berubah pada visi perubahan. Ia pun yakin, komitmen yang sama masih dipegang oleh partai koalisi.

“Baik-baik saja dan tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu saya memandang tidak ada prediksi apa-apa,” ujarnya.

Anies mengatakan, hingga saat ini timya masih mengumpulkan dugaan kecurangan dalam proses penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk sebelum pencoblosan.

“Kumpulkan semua kekurangan yang ada dan jangan fokus pada kekurangan yang terjadi di TPS, tapi juga praktik-praktik terjadi sebelum sampai ke TPS. Apakah itu sifatnya pengerahan, apakah itu sifatnya penekanan, apakah sifatnya pemberian imbalan, sesuatu yang dikerjakan pra ke TPS. Ini yang justru jangan dilewatkan,” bebernya.

“Kalau yang di TPS saja tentu ada, tapi menurut saya yang seharusnya jadi perhatian peristiwa-peristiwa yang sebelum masuk ke TPS. Itu yang seharusnya jadi perhatian,” ujar Anies.

Halaman:
1 2
      
