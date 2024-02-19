Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PSU Pemilu di Papua Rawan Keamanan, KSAD Nantikan Permohonan dari Bawaslu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |20:03 WIB
PSU Pemilu di Papua Rawan Keamanan, KSAD Nantikan Permohonan dari Bawaslu
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan tanggapannya soal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Papua. Diketahui, PSU dilakukan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah wilayah Papua dikarenakan adanya rawan ancaman keamanan hingga mengganggu distribusi logistik Pemilu.

KSAD Maruli mengatakan, pihaknya masih menunggu permintaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ihwal penjagaan keamanan dalam rangka mengirimkan logistik kepemiluan yang terganggu tersebut.

"Kalau saya mungkin yang tentang pemilu yang di Papua itu saya kira tinggal nanti Bawaslu akan membuat permintaan tolong ke kita," ujar Maruli saat jumpa pers di Graha BNPB, Senin (19/2/2024).

Maruli mengatakan, TNI Angkatan Darat hanya bersifat membantu menyukseskan jalannya pesta demokrasi, khususnya di bidang keamanan.

"Karena sebenarnya di kegiatan ini, kami hanya sifatnya membantu," terang Maruli.

Mantan Pangkostrad tersebut menegaskan, jika penyelenggara Pemilu 2024 mengalami kesulitan dalam distribusi logistik, terutama jika mengacu pada dugaan gangguan penghancuran kotak suara Pemilu.

"Kalau ada kesulitan pengiriman (logistik), kita memungkinkan kita membantu, kalau ada ini mengamankan," tegas Maruli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement