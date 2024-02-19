108 TPS Gagal Mencoblos di Demak karena Banjir, BNPB Pastikan Akan Meninjau Besok untuk PSU

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menaggapi perihal banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang gagal menghelat pemilu dikarenakan terdampak banjir. Ia bahkan menyebutkan terdapat 138 TPS yang gagal mencoblos di Kabupaten Demak, Jawa Tengah karena terdampak banjir bandang.

"Mungkin yang paling menonjol adalah kejadian bencana banjir di demak, itu hampir ratusan, 108 kalo nggak salah TPS yang tidak bisa melaksanakan pencoblosan di tanggal 14 Februari," ujar Suharyanto saat sesi jumpa pers di Graha BNPB, Senin (19/2/2024).

Suharyanto mengatakan BNPB akan meninjau ulang lokasi terdampak banjir di Demak guna memastikan proses pemungutan suara ulang (PSU) pada 108 TPS terdampak. Ia menegaskan BNPB akan mengunjungi Demak pada esok hari.

"Besok saya ke sana melihat perkembangan yang tadinya 3-4 meter rumah tertutup banjir itu sudah mulai surut," katanya.

Suharyanto yang tengah menghadiri proses penandatanganan MoU kerja sama antara BNPB dan Mabes TNI Angkatan Darat, itu mengatakan penanggulangan banjir di Demak dan sejumlah wilayah lainnya dapat tertuntaskan berkat kerja sama dengan semua pihak termasuk TNI AD.

"Tapi atas kerjasama semua pihak termasuk TNI AD di dalamnya, Alhamdulillah itu sudah tertutup tanggul yang jebol (di Demak)," tutur Suharyanto.

Suharyanto melanjutkan ihwal PSU dari TPS-TPS yang terdampak banjir, kini sudah dilangsungkan di sejumlah wilayah.

"Dan kemarin, sebagian juga sudah dilaksanakan pencoblosan ulang termasuk di daerah lainnya seperti Tangerang akibat banjir," katanya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil agar pemilu 2024 tetap bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya TPS yang terdampak banjir di Demak.