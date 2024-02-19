Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,2 Guncang Mentawai Sumbar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |22:25 WIB
Gempa M4,2 Guncang Mentawai Sumbar
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin (19/2) pukul 21:48:54 WIB

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa itu terjadi di koordinat 1,47 lintang selatan, dan 99,7 bujur timur.

“Lokasi gempa berada di 63 kilometer timur laut,” tulis akun x, @infoBMKG, Senin (19/2/2024).

Adapun gempa memiliki kedalaman 22 kilometer.

BMKG menyebut belum mengetahui dampak yang terjadi di lokasi menyusul peristiwa itu, termasuk kemungkinan tsunami.

“Hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” terangnya

(Khafid Mardiyansyah)

      
