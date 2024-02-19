Maluku Barat Daya Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,3

JAKARTA - Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,3 pada Senin (19/2/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan cukup besar tersebut terjadi pada pukul 22.08 WIB.

Adapun pusat gempa tersebut berlokasi di 194 kilometer timur laut Maluku Barat Daya. Sementara, kedalaman gempa berada di 165 kilometer.

"#Gempa Mag:5.3, 19-Feb-2024 22:08:55WIB, Lok:7.40LS, 129.37BT (194 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:165 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, BMKG mengimbau masyarakat daerah Maluku Barat Daya agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)