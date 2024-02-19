KPU Ungkap Ada 1.233 TPS yang Salah Input Data di Sirekap untuk Pilpres 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap data anomali yang terjadi di sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024. Tercatat, dalam temuannya, terdapat 1.223 tempat pemungutan suara (TPS) yang salah menginput data perolehan suara ke dalam Sirekap.

Hal ini disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam kesempatan jumpa pers terkait perkembangan Pemilu 2024 yang digelar di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

"Dari 800 ribuan TPS, terdapat 1.223 TPS dengan kesalahan data setelah sistem membaca ada tidak sesuai," kata Betty memaparkan.

Dia menyampaikan bahwa temuan data anomali terkait Pilpres 2024 ini merupakan data yang dimutakhirkan pada hari ini pukul 08.52 WIB.

Betty menjabarkan, dari 1.223 TPS yang ditemukan salah input perolehan suara di TPS ke dalam Sirekap, kesalahan input data pada satu paslon tertentu terjadi di 822 TPS.

Kemudian, kesalahan data untuk seluruh paslon terjadi di 108 TPS. Sementara, ada kesalahan input data untuk sebagian paslon yang terjadi di 233 TPS.

"Total TPS kita 823.236. data yang sudah masuk per hari ini Alhamdulillah sudah 71,26 persen, setara dengan 586.646 TPS," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)