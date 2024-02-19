Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Terpidana KPK Mardani Maming Tercatat Terbang ke Banjarmasin, Apa Kata Ditjen Pas?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |23:28 WIB
JAKARTA - Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas Edward Pagar Alam membenarkan tersangka kasus korupsi perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming meninggal lapas Sukamiskin. Yang bersangkutan bertolak ke Banjarmasin, untuk menghadiri sidang Peninjauan Kembali (PK).

"Berdasarkan Informasi dari Lapas kelas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan Pengawalan dari petugas Kepolisian dan petugas Lapas. Demikian," ujar Edward saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (19/2/2024).

Berdasarkan salinan yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat salinan tiket pesawat Citilink dengan penumpang Mardani rute Banjarmasin - Surabaya, pada senin (19/2/2024) malam. Dalam salinan tiket itu, Mardani juga ditemani oleh dua orang yang bernama Firman Hermansah dan Rahmat Saputro.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Maming dieksekusi setelah putusan pengadilan terkait perkara korupsi Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu, berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Jaksa eksekutor KPK, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana Mardani H. Maming dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
      
