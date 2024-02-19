Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Kepulauan Seribu Hujan di Pagi Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di daerah Jakarta, Selasa (19/2/2024).

Mengutip dari situs resmi BMKG, daerah Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan pada pagi hari. Menjelang siang, cuaca berubah berawan tebal dan malam hari akan cerah berawan. Sepanjang hari ini, suhu berada di antara 26-28 derajat celcius.

Sementara prakiraan cuaca di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sama. Pada pagi, siang, hingga malam hari akan berawan. Untuk wilayah Jakarta Pusat, suhu diperkirakan 25-28 derajat celcius. Sementara untuk Jakarta Selatan, suhu berada di antara 24-30 derajat celcius.

Jakarta Timur dan Jakarta Utara pun memiliki prakiraan cuaca yang sama. Pagi hari, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan berawan. Sedangkan pada malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan. Untuk wilayah Jakarta Utara, suhu diperkirakan 25-28 derajat celcius. Sementara untuk Jakarta Timur, suhu berada di antara 24-30 derajat celcius.

Wilayah Jakarta Barat diprediksi akan berawan tebal di pagi hari serta berubah menjadi berawan pada siang dan malam hari. Dengan cuaca tersebut, diprakirakan suhu yang terjadi sekirat 24-30 derajat celcius.

Walaupun cuaca di Jakarta dapat dikatakan aman karena lebih banyak berawan, namun BMKG memberi peringatan dini untuk beberapa wilayah di sekitar Jakarta.

BMKG mengatakan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi antara rentang waktu menjelang siang hingga malam di beberapa daerah sekitar Jakarta seperti wilayah Depok, Bogor, dan Cibinong.