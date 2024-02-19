Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Kepulauan Seribu Hujan di Pagi Hari

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |05:25 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Kepulauan Seribu Hujan di Pagi Hari
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di daerah Jakarta, Selasa  (19/2/2024).

Mengutip dari situs resmi BMKG, daerah Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan pada pagi hari. Menjelang siang, cuaca berubah berawan tebal dan malam hari akan cerah berawan. Sepanjang hari ini, suhu berada di antara 26-28 derajat celcius.

Sementara prakiraan cuaca di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sama. Pada pagi, siang, hingga malam hari akan berawan. Untuk wilayah Jakarta Pusat, suhu diperkirakan 25-28 derajat celcius. Sementara untuk Jakarta Selatan, suhu berada di antara 24-30 derajat celcius.

BACA JUGA:

Hari Paus Sedunia, Begini Prakiraan Cuaca di DKI Jakarta hingga Malam Nanti 

Jakarta Timur dan Jakarta Utara pun memiliki prakiraan cuaca yang sama. Pagi hari, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan berawan. Sedangkan pada malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan. Untuk wilayah Jakarta Utara, suhu diperkirakan 25-28 derajat celcius. Sementara untuk Jakarta Timur, suhu berada di antara 24-30 derajat celcius.

Wilayah Jakarta Barat diprediksi akan berawan tebal di pagi hari serta berubah menjadi berawan pada siang dan malam hari. Dengan cuaca tersebut, diprakirakan suhu yang terjadi sekirat 24-30 derajat celcius.

BACA JUGA:

Atasi Banjir Demak, BNPB Modifikasi Cuaca di Langit Semarang-Laut Jawa 

Walaupun cuaca di Jakarta dapat dikatakan aman karena lebih banyak berawan, namun BMKG memberi peringatan dini untuk beberapa wilayah di sekitar Jakarta.

BMKG mengatakan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi antara rentang waktu menjelang siang hingga malam di beberapa daerah sekitar Jakarta seperti wilayah Depok, Bogor, dan Cibinong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan BMKG Cuaca Jakarta cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement