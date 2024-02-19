Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada hari ini, Selasa (19/2/2024).

Melansir dari akun media sosial resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB. Berikut lokasinya:

Jaktim : Mall Grand Cakung

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata

Jakut : Parkiran JCC Senayan

Jakbar : Mall Citraland