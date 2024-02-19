Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Jalan Raya Bogor, Begini Kronologinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |06:24 WIB
Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Jalan Raya Bogor, Begini Kronologinya
Pemotor tewas kecelakaan. (Foto: Dok Ist)
DEPOK - Seorang pengendara motor matik Kymco dengan nomor polisi B 6568 SMB berinisial SST (41) meninggal usai terlindas mobil Isuzu Molen dengan nomor polisi B 9406 SIN yang dikemudikan WT (45), di Jalan Raya Bogor dekat pertigaan Gang Nangka, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Minggu (18/2/2024) sore.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan, kronologi kejadian berawal dari pemotor melaju dari arah Utara ke Selatan. Sesampainya di dekat Waroenk Ramen Cimanggis, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pemotor berusaha mendahului mobil molen yang melaju searah di lajur sebelah kiri.

BACA JUGA:

Dua Perampok Bersenjata Api Terlibat Kecelakaan, Satu Tewas Mengenaskan 

"Namun, karena kurang menjaga jarak aman dan kurang konsentrasi, sehingga menyenggol bodyitruk molen kemudian terjatuh dengan posisi pengemudinya ke arah tengah dan selanjutnya terlindas ban belakang dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut," kata Made saat dikonfirmasi, Senin (19/2/2024).

Made menyebut korban pemotor mengalami luka cedera kepala berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

 BACA JUGA:

"Korban pemotor mengalami luka cidera kepala berat, korban meninggal dunia di TKP (MD) dan dievakuasi ke RS Bhayangkara Kota Bogor untuk dilakukan VER Jenazah," ucapnya. 

