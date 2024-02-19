Real Count KPU di Jakarta 68.84% Suara Masuk: Prabowo 41.47%, Anies 40.7%, Ganjar 17.82%

Real Count KPU untuk suara Jakarta pukul 06.16 WIB, Senin 19 Februari 2024. (Foto: KPU)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di wilayah DKI Jakarta suara yang masuk sudah mencapai 68.84% atau 21.178 dari 30.766 Tempat Pemungutan Suara (TPS) per Senin, 19 Februari 2024, pukul 06.16 WIB.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), di wilayah Jakarta pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 41.47% suara atau 1.334.502 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersaing ketat dengan pasangan Anies-Cak Imin di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 40.7% suara atau 1.309.811 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.82% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 573.574 suara pemilih.