Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolak Pemilu 2024, Massa Aksi Geruduk Bawaslu Pagi Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |08:35 WIB
Tolak Pemilu 2024, Massa Aksi Geruduk Bawaslu Pagi Ini
Bawaslu RI. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai pro dan kontra, mengakibatkan beberapa aksi massa terjadi. Salah satunya adalah aksi massa bertajuk 'Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024'.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, aksi tersebut akan digelar pada pukul 10.00 WIB, Senin 19 Februari 2024.

 BACA JUGA:

Rencananya, massa yang hadir bakal melakukan longmarch dari titik kumpul mereka di Patung Kuda, Jakarta Pusat menuju Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

MNC Portal telah mencoba menghubungi empat penanggungjawab aksi tersebut. Satu di antaranya memastikan aksi tersebut akan berlangsung pada hari ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement