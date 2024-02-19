Tolak Pemilu 2024, Massa Aksi Geruduk Bawaslu Pagi Ini

JAKARTA - Jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai pro dan kontra, mengakibatkan beberapa aksi massa terjadi. Salah satunya adalah aksi massa bertajuk 'Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024'.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, aksi tersebut akan digelar pada pukul 10.00 WIB, Senin 19 Februari 2024.

Rencananya, massa yang hadir bakal melakukan longmarch dari titik kumpul mereka di Patung Kuda, Jakarta Pusat menuju Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

MNC Portal telah mencoba menghubungi empat penanggungjawab aksi tersebut. Satu di antaranya memastikan aksi tersebut akan berlangsung pada hari ini.