HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.000 Massa Desak Bawaslu Ungkap Kecurangan Pemilu 2024 Disampaikan ke Publik

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |09:00 WIB
1.000 Massa Desak Bawaslu Ungkap Kecurangan Pemilu 2024 Disampaikan ke Publik
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Aksi massa bertajuk 'Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024' akan digelar di depan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan titik kumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, diperkirakan sebanyak 1.000 massa akan turut terlibat dalam aksi tersebut. Mereka bakal menyampaikan empat tuntutannya kepada Bawaslu.

"Bawaslu wajib memberikan data valid kepada perwakilan 'Gerakan Keadilan Rakyat', atas apa yang sudah di lakukan Bawaslu atas sengketa pemilu, supaya bisa di sampaikan kepada rakyat," kata salah satu penanggungjawab aksi tersebut kepada MNC Portal.

Kemudian tuntutan kedua adalah meminta perwakilan Bawaslu untuk memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan pada Pemilu 2024.

Lalu tuntutan ketiga, mendesak Bawaslu untuk menyampaikan ke publik soal hasil dari proses Pemilu 2024 yang tidak berjalan dengan baik.

Halaman:
1 2
      
