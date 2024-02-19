Aksi Demo Hari Ini, Polisi Terjunkan 1.978 Personel di Patung Kuda, Bawaslu dan KPU

JAKARTA - Polisi menurunkan sebanyak 1.978 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengawal aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Patung Kuda sampai ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Senin (19/2/2024).

"Sebanyak 1.978 personel gabungan disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi di KPU maupun Bawaslu," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 10.11 WIB di Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat belum memperlihatkan pergerakan dari massa yang akan melakukan aksi. Lalulintas di sekitaran Jalan MH Thamrin hingga ke Jalan Medan Merdeka Barat pun terpantau lancar.

Hingga saat ini, gelaran rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional. Namun, biasanya Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni akan dibarikade setiap ada aksi unjuk rasa yang berlangsung.

Susatyo mengimbau agar mereka menyampaikan pendapat dengan tertib dan damai.