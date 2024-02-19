Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Demo Hari Ini, Polisi Terjunkan 1.978 Personel di Patung Kuda, Bawaslu dan KPU

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |11:01 WIB
Aksi Demo Hari Ini, Polisi Terjunkan 1.978 Personel di Patung Kuda, Bawaslu dan KPU
Situasi lalu lintas di Patung Kuda, Jakpus terpantau masih lancar jelang aksi demo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menurunkan sebanyak 1.978 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengawal aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Patung Kuda sampai ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Senin (19/2/2024).

"Sebanyak 1.978 personel gabungan disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi di KPU maupun Bawaslu," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi.

 BACA JUGA:

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 10.11 WIB di Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat belum memperlihatkan pergerakan dari massa yang akan melakukan aksi. Lalulintas di sekitaran Jalan MH Thamrin hingga ke Jalan Medan Merdeka Barat pun terpantau lancar.

Hingga saat ini, gelaran rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional. Namun, biasanya Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni akan dibarikade setiap ada aksi unjuk rasa yang berlangsung.

Susatyo mengimbau agar mereka menyampaikan pendapat dengan tertib dan damai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement