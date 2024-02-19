Viral! Siswa SMA Binus Luka Parah Dikeroyok Anak Artis dan Disundut Rokok, Polisi Turun Tangan





TANGERANG SELATAN - Seorang siswa SMA elite tingkat atas di kawasan Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), diduga menjadi korban pengeroyokan para senior. Peristiwa itu sempat viral di media sosial.

"Gua dapat info ada perundungan di SMA Binus Intl BSD, seorang anak dipukulin sama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit, mereka anak-anak pesohor, dan ngerinya lagi sampai disundut rokok !," tulis akun X, @BosPurwa.

Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Laporan dari pihak korban sendiri telah dibuat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel

"LP sudah masuk ke Unit PPA Polres Tangsel, sudah dilakukan cek TKP dan sekarang masih dilakukan penyelidikan oleh penyidik unit PPA Polres Tangsel," ujar Humas Polres Tangsel AKP Wendi Afrianto, Senin (19/2/2024).

Polisi belum mau berkomentar jauh soal perundungan itu, menurut Wendi penyidik PPA masih mendalami dengan meminta keterangan korban dan saksi. "Masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," pungkasnya.

