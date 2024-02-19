Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Siswa SMA Binus Luka Parah Dikeroyok Anak Artis dan Disundut Rokok, Polisi Turun Tangan

Hambali , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:06 WIB
Viral! Siswa SMA Binus Luka Parah Dikeroyok Anak Artis dan Disundut Rokok, Polisi Turun Tangan
Ilustrasi pengeroyokan pelajar SMA Binus
A
A
A


TANGERANG SELATAN - Seorang siswa SMA elite tingkat atas di kawasan Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), diduga menjadi korban pengeroyokan para senior. Peristiwa itu sempat viral di media sosial.

"Gua dapat info ada perundungan di SMA Binus Intl BSD, seorang anak dipukulin sama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit, mereka anak-anak pesohor, dan ngerinya lagi sampai disundut rokok !," tulis akun X, @BosPurwa.

Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Laporan dari pihak korban sendiri telah dibuat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel

"LP sudah masuk ke Unit PPA Polres Tangsel, sudah dilakukan cek TKP dan sekarang masih dilakukan penyelidikan oleh penyidik unit PPA Polres Tangsel," ujar Humas Polres Tangsel AKP Wendi Afrianto, Senin (19/2/2024).

Polisi belum mau berkomentar jauh soal perundungan itu, menurut Wendi penyidik PPA masih mendalami dengan meminta keterangan korban dan saksi. "Masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement