Bocah 8 Tahun Meninggal Usai Tenggelam di Danau Trisakti

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial AD (8), meninggal dunia usai tenggelam di Danau Trisakti, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jenazah korban sudah ditemukan dan dimakamkan keluarganya.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 18 Februari 2024. Berawal ketika korban bersama orangtuanya berkunjung ke rumah kakek neneknya.

"Selanjutnya korban bermain sepeda ke Danau Trisakti dan bermain loncat dan salto ke danau," kata Didin dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

BACA JUGA: Kronologi 3 Siswi SD di Indramayu Tenggelam saat Kegaiatan Pramuka

Ketika sedang melompat, korban diketahui tidak muncul kembali ke permukaan. Melihat kejadian itu, anak-anak yang berada di sekitar lokasi kejadian pun meminta pertolongan kepada warga sekitar.

"Ditolong oleh warga yang sedang bermain burung namun tidak tertolong," jelasnya.

Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah kakeknya di Desa Nagrak. Kemudian, dibawa ke rumah orangtuanya di Desa Ciangsana untuk dimakamkan.

"Betul, (meninggal dunia)," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)