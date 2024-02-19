Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 8 Tahun Meninggal Usai Tenggelam di Danau Trisakti

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:44 WIB
Bocah 8 Tahun Meninggal Usai Tenggelam di Danau Trisakti
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial AD (8), meninggal dunia usai tenggelam di Danau Trisakti, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jenazah korban sudah ditemukan dan dimakamkan keluarganya.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 18 Februari 2024. Berawal ketika korban bersama orangtuanya berkunjung ke rumah kakek neneknya.

"Selanjutnya korban bermain sepeda ke Danau Trisakti dan bermain loncat dan salto ke danau," kata Didin dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Ketika sedang melompat, korban diketahui tidak muncul kembali ke permukaan. Melihat kejadian itu, anak-anak yang berada di sekitar lokasi kejadian pun meminta pertolongan kepada warga sekitar.

"Ditolong oleh warga yang sedang bermain burung namun tidak tertolong," jelasnya.

Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah kakeknya di Desa Nagrak. Kemudian, dibawa ke rumah orangtuanya di Desa Ciangsana untuk dimakamkan.

"Betul, (meninggal dunia)," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement