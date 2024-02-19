Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update 16 Tahanan Kabur di Polsek Tanah Abang: 2 Berhasil Ditangkap dan Polisi Bentuk Timsus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |16:56 WIB
JAKARTA - Belasan tahanan Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, kabur dari sel pada Senin (19/2/2024) dini hari.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut jajarannya berhasil menangkap dua tahanan dan mengejar 14 tahanan yang berhasil lolos dari ruang sel.

"Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan dua orang dari 16 tahanan yang melarikan diri. Saat ini masih proses pengejaran terhadap 14 orang tahanan lainnya yang lolos dari ruang sel tahanan Polsek Tanah Abang," kata Susatyo saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

"Kasat Reskrim, Kasat Narkoba dan Kapolsek Tanah Abang membentuk tim khusus dalam pencarian ini," tambahnya.

Susatyo menerjunkan tim investigasi dari Propam, Satreskrim, Satnarkoba, dan unit identifikasi untuk melakukan cek TKP serta menangkap kembali semua tahanan yang melarikan diri tersebut.

"Bagi siapa pun yang mengetahui keberadaan mereka untuk dapat melaporkannya ke kami Polres Jakarta Pusat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
