Mobil Tabrak Truk di Tol Jagorawi, Satu Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan antara mobil dan truk terjadi di Tol Jagorawi KM 41, Kabupaten Bogor. Satu orang terluka dalam kecelakaan tersebut.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.26 WIB. Berawal ketika kedua kendaraan sedang melaju dari arah Jakarta menuju Ciawi di lajur 2.

"Di TKP menurut pangakuan kendaraan 1 (truk), kendaraan 2 (mobil) kurang antisipasi sehingga menabraknya," kata Budi, Senin (19/2/2024).

Dalam kejadian ini, mobil tersebut mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depannya karena menabrak bagian belakang truk. Posisi kedua kendaraan normal berada di bahu jalan.

"Penyebab kecelakaan kurang antisipasi jaga jarak aman," jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, pengemudi mobil berinisial RHS (23) mengalami luka ringan.

"Kelanjutan perkara ke Laka Polres Bogor," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)