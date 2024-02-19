Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bawaslu

JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) menggelar aksi damai depan Kantor Bawaslu RI pada hari Senin (19/2/2024).

Aksi damai tersebut merupakan bentuk dukungan PMPD terhadap Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, serta untuk menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap lembaga tersebut.

Dalam keterangan yang diterima, Koordinator aksi, M. Syafriadi dalam orasinya menyatakan Bawaslu dan KPU merupakan pilar fundamental dalam menjaga demokrasi Indonesia.

"Bawaslu dan KPU adalah benteng terakhir demokrasi kita. Oleh karena itu, Bawaslu dan KPU harus dijaga dan dikawal dari berbagai pihak yang ingin merusak proses tahapan pemilu 2024," ujarnya.