Pemuda di Bekasi Tiba-Tiba Diserang Kelompok Bersenjata Tajam, Motor Dirusak

Pemuda di Bekasi diserang saat nongkrong oleh kelompok bersenjata tajam (Foto : Tangkapan Layar CCTV)

BEKASI - Pemuda di Kota Bekasi diserang kelompok pemuda lainnya saat asyik nongkrong. Penyerangan itu terjadi Perumahan Taman Wisma Asri, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Minggu 18 Februari 2024.

Aksi penyerangan itu terekam kamera CCTV persis di belakang lokasi, rekaman itu pun beredar di media sosial. Dalam tayangan itu, pemuda yang asyik nongkrong di motornya tiba-tiba kabur.

Tak lama setelah lari, ternyata ada sekolompok pemuda lainnya yang mencoba menyerang. Pelaku bahkan terlihat menenteng senjata tajam.

Dalam rekaman tersebut, pelaku juga terlihat merusak sepeda motor yang ditinggal di lokasi.

"Yang nyamperin (nyerang) bawa sajam (senjata tajam). Pas ngejar, saya lihat dia bawa sajam. Ada dua, cuma yang satu enggak tahu pasti, yang satu bawa besi siku cuma dikasih pegangan," ucap Penjaga Bengkel tak jauh dari lokasi bernama Adi, Senin (19/2/2024).

Sesuai dengan rekaman CCTV, satu motor memang dirusak oleh sekelompok pemuda yang menyerang. Bahkan ada satu korban perorangan yang disebut mengalami luka jahit.

Dikonfirmasi terpisah, Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Erna Ruswing Andari membenarkan kejadian tersebut. Polisi, kata Erna, langsung menuju lokasi kejadian usai peristiwa itu viral.