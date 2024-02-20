Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aparat TNI Perketat Keamanan di Bandara Nop Goliath Dekai Pasca-Penembakan Wings Air

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |03:01 WIB
Aparat TNI Perketat Keamanan di Bandara Nop Goliath Dekai Pasca-Penembakan Wings Air
JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III TNI memperketat pengawasan dan keamanan di Bandara Nop Goliath Dekai, Senin (19/2/2024).

Ini dilakukan setelah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat Wings Air oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) wilayah Yahukimo pada Sabtu 17 Februari.

“Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat, terkait suplai logistik ke Yahukimo. Pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah tejadinya insiden,” kata Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa dalam keterangan pers, Senin (19/2/2024).

Kapen Nyoman menyampaikan bahwa pasukan TNI masih bersiaga di lokasi. Aparat masih melaksanakan pengejaran terhadap Kelompok KSTP Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliath.

“Kita sudah siagakan pasukan di Bandara, disamping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut,” pungkasnya.

Adapun TNI juga telah menerbangkan pesawat Hercules untuk misi kemanusiaan dengan membawa logistik untuk TNI yang bertugas, dan masyarakat di Yahukimo.

Sebelumnya pada Sabtu, (17/2), insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air sempat menggegerkan warga setempat. Aparat memastikan tidak ada korban jiwa menyusul aksi kriminal tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
