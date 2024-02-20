Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Ungkap Alasan Hentikan Sementara Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |03:57 WIB
KPU Ungkap Alasan Hentikan Sementara Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap alasan dalam keputusannya menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Diketahui, keputusan ini belakangkan tengah ramai menjadi sorotan publik.

Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri menyampaikan bahwa dibutuhkan adanya sinkronisasi proses rekapitulasi suara dengan data yang diunggah ke dalam sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap).

"Tentang ada situasi di tingkat kecamatan, bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangka memastikan ini dulu (sinkronisasinya)," kata Hasyim di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Jika di kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suara yang sudah sinkron, maka proses rekapitulasi bisa berjalan terus.

"Tapi kalau bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu. Sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu, tidak berhenti total, tidak, sembari berjalan, sehingga bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk Rekapitulasi," ujarnya.

Menurut dia, proses penghentian sementara ini penting dilakukan agar ke depannya tidak membingungkan publik lantaran ada perbedaan perolehan suara di TPS dengan yang diinput di Sirekap.

Pasalnya, dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membuka kotak suara untuk mengeluarkan formulir C.hasil dari TPS.

Formulir inilah yang kemudian akan dicocokkan dengan data yang tertera di dalam aplikasi Sirekap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Pemilu 2024 KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement