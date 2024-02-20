TNI Kirim Logistik untuk Warga Yahukimo Usai Insiden Penembakan Wings Air

JAKARTA - Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32 A-136 terbang melaksanakan misi kemanusiaan untuk mengangkut logistik bagi Satuan Tugas (Satgas) TNI dan kebutuhan warga Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ini berlangsung setelah insiden penembakan maskapai Wings Air oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).

Kabar ini disampaikan oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon, melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa dalam keterangan persnya, Senin (19/2/2024).

“Telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A - 1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk Satuan Tugas (Satgas) TNI di Yahukimo serta kebutuhan hidup masyarakat setempat,” kata Nyoman.

Bandara Nop Goliath Dekai, terang Nyoman, merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Keperluan logistik sangat diperlukan bagi warga sekitar, sekaligus aparat TNI yang bertugas.

“Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke Dekai karena gangguan keamanan bandara oleh KSTP,” ujarnya.