Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kirim Logistik untuk Warga Yahukimo Usai Insiden Penembakan Wings Air

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:25 WIB
TNI Kirim Logistik untuk Warga Yahukimo Usai Insiden Penembakan Wings Air
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32 A-136 terbang melaksanakan misi kemanusiaan untuk mengangkut logistik bagi Satuan Tugas (Satgas) TNI dan kebutuhan warga Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ini berlangsung setelah insiden penembakan maskapai Wings Air oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).

Kabar ini disampaikan oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon, melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa dalam keterangan persnya, Senin (19/2/2024).

“Telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A - 1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk Satuan Tugas (Satgas) TNI di Yahukimo serta kebutuhan hidup masyarakat setempat,” kata Nyoman.

Bandara Nop Goliath Dekai, terang Nyoman, merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Keperluan logistik sangat diperlukan bagi warga sekitar, sekaligus aparat TNI yang bertugas.

“Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke Dekai karena gangguan keamanan bandara oleh KSTP,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni papua Wings Air
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158//tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853//ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186844//tni_al_kerahkan_kri_bawa_bantuan_kemanusiaan_ke_korban_bencana_di_sumatera-LYzG_large.jpg
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755//tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186704//papua-9F4Z_large.jpg
Mimika Kota Paling Toleran di Papua, Menag: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Berjalan Beriringan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement