HOME NEWS NASIONAL

Inilah Sosok Jenderal Kapolri Pemilik Brevet TNI Terbanyak

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:28 WIB
Inilah Sosok Jenderal Kapolri Pemilik Brevet TNI Terbanyak
Ilustrasi sosok Jenderal Kapolri ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah sosok Jenderal Kapolri pemilik Brevet TNI terbanyak yang jarang orang ketahui. Adapun Brevet para dasar TNI AD merupakan lencana yang diberikan kepada anggota yang telah lulus Pendidikan dasar (diksar) tentara. 

Pendidikan tersebut dilangsungkan selama 2 minggu yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu ground training dan penerjunan. Lantas siapakah sosok yang memiliki banyak Brevet TNI?

Ternyata inilah sosok Jenderal Kapolri pemilik Brevet TNI yakni Jenderal TNI Djoko Santoso. Dia osok pemilik 48 Brevet terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Adapun, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso yang menjabat sebagai Panglima TNI pada 2007-2010 adalah jenderal bintang 4 lulusan penerima Adhi Makayasa Akmil 1975.

Beberapa brevet yang dimiliki Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso antara lain Brevet Penerbang Helikopter, Brevet Sniper, Brevet Airborne, Brevet Scuba Diving, Brevet Freefall, Brevet Counter-Terrorism, dan banyak lagi.

Sebagai informasi, Djoko Santoso memiliki karier cukup moncer. Diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada 18 Februari 2005.

Lulusan Akmil 1975 itu mengalahkan dua pesaingnya, Letjen Djaja Soeparman dan Letjen Hadi Waluyo, yang merupakan seniornya dari angkatan 1972.

Halaman:
1 2
      
