Mengapa Dinamakan Geng Tai? Ini Sejarah dan Syarat Masuk Anggota Gangster Sekolah Binus Serpong yang Ternyata Sudah 9 Generasi

JAKARTA - Mengapa dinamakan geng tai? Ini sejarah dan syarat masuk anggota gangster sekolah Binus Serpong yang ternyata sudah 9 generasi. Hal ini berawal Legolas Rompies, anak Vincent Rompies yang viral karena kasus dugaan perundungan dan penganiayaan.

BACA JUGA: 5 Fakta Geng Tai SMA Binus yang Viral Lakukan Kekerasan Hingga Jatuh Korban

Legolas Rompies mempunyai nama lengkap Farrel Legolas Rompies diduga terlibat kasus perundungan dan kekerasan di SMA internasional yakni Binus School Serpong. Dengan viralnya kasus ini beberapa netizen penasaran mengenai asal usul geng tai.

Lantas mengapa dinamakan geng tai? Ini sejarah dan syarat masuk anggota gangstersekolah Binus Serpong yang ternyata sudah 9 generasi.Perundungan tersebut dilakukan oleh sebuah geng yang terdapat dalam sekolah tersebut bernama Geng Tai (GT).

Geng tersebut telah berjalan selama sembilan generasi. Geng ini dipimpin oleh siswa-siswa kelas 12 yang mereka sebut agit. Setiap ada anggota baru maka akan melakukan kegiatan berbau kekerasan.