Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Dinamakan Geng Tai? Ini Sejarah dan Syarat Masuk Anggota Gangster Sekolah Binus Serpong yang Ternyata Sudah 9 Generasi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:28 WIB
Mengapa Dinamakan Geng Tai? Ini Sejarah dan Syarat Masuk Anggota Gangster Sekolah Binus Serpong yang Ternyata Sudah 9 Generasi
Ilustrasi mengapa dinamakan geng tai ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa dinamakan geng tai? Ini sejarah dan syarat masuk anggota gangster sekolah Binus Serpong yang ternyata sudah 9 generasi. Hal ini berawal Legolas Rompies, anak Vincent Rompies yang viral karena kasus dugaan perundungan dan penganiayaan.

Legolas Rompies mempunyai nama lengkap Farrel Legolas Rompies diduga terlibat kasus perundungan dan kekerasan di SMA internasional yakni Binus School Serpong. Dengan viralnya kasus ini beberapa netizen penasaran mengenai asal usul geng tai.

Lantas mengapa dinamakan geng tai? Ini sejarah dan syarat masuk anggota gangstersekolah Binus Serpong yang ternyata sudah 9 generasi.Perundungan tersebut dilakukan oleh sebuah geng yang terdapat dalam sekolah tersebut bernama Geng Tai (GT).

Geng tersebut telah berjalan selama sembilan generasi. Geng ini dipimpin oleh siswa-siswa kelas 12 yang mereka sebut agit. Setiap ada anggota baru maka akan melakukan kegiatan berbau kekerasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/338/3143095//tangsel_diguyur_hujan_deras_banjir_genangi_11_titik-BN4a_large.jpg
Tangsel Diguyur Hujan Deras, Banjir Genangi 11 Titik Serpong hingga Pamulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement