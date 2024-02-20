Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU 72.05% Suara Masuk: Prabowo 58,62%, Anies 24,27%, Ganjar 17,12%

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:30 WIB
<i>Real Count</i> KPU 72.05% Suara Masuk: Prabowo 58,62%, Anies 24,27%, Ganjar 17,12%
Real Count Pilpres 2024 (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data Selasa, 20 Februari 2024, pukul 08.00 WIB, suara yang masuk sebesar 72.05% atau 593.163 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 58.62% suara atau 56.937.492 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24.27% suara atau 23.574.147 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.12% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 16.625.306 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.

