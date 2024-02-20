PDIP Bongkar Operasi Senyap Muluskan Partai Gurem Lolos ke Senayan

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus mendapatkan informasi terkait adanya skenario yang dicurigai dilakukan untuk memuluskan langkah partai politik tertentu untuk dapat melenggang ke parlemen. Hanya saja, dia tak mengungkap partai politik yang dimaksud.

"Banyak orang yang katakanlah mencurigai gitu loh bahwa ini untuk kepentingan partai tertentu. Mencurigai ini ada operasi untuk menyelamatkan partai tertentu yang udah kebelet pengen masuk ke DPR," kata Deddy dikutip Selasa (20/2/2024).

Skenario atau operasi pertama yang dia dapat informasinya adalah dengan mengambil limpahan suara dari partai politik yang berpotensi juga tak lolos ke parlemen lantaran tidak mencapai ambang batas minimal sebesar 4 persen.

"Saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat," ujarnya.

Tak hanya memanfaatkan limpahan dari Partai politik lain, Deddy menyebut jika skenario lainnya adalah memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai dari setiap tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, surat suara yang tidak sah juga akan dimanfaatkan.

"Kan nggak ada yang mempersoalkan itu (surat suara tidak terpakai dan tidak sah) kalau dikasih ke partai tertentu," ujarnya.