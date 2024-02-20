Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Pelaku Bisnis Khawatir saat Pemilu, Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Lancar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:37 WIB
Banyak Pelaku Bisnis Khawatir saat Pemilu, Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Lancar
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa banyak pelaku bisnis khawatir dan menunggu hasil Pemilu 2024. Menurut Jokowi, pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

"Saya tahu, bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see. Karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi sekarang alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS dengan riang gembira," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pertemuan industri Jasa Keuangan Tahun 2024, di The St. Regist Jakarta, Selasa (20/2/2024)

Maka dari itu, Jokowi berharap arus modal masuk serta investasi dapat berbondong-bondong masuk dan meningkat usai Pemilu.

"Dan kita harapkan, arus modal masuk, invetasi habis pemilu bisa gerak lebih meningkat dan leih baik lagi," kata Jokowi.

Pelaku Bisnis Pemilu 2024 Jokowi
