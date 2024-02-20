Satgas Ops Damai Cartenz Tangkap Satu Anggota KKB di Distrik Ilaga Papua

JAKARTA - Satgas Ops Damai Cartenz-2024 menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas nama Alenus Tabuni alias Kobuter di depan Puskesmas Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan, Alenus Tabuni ditangkap saat sedang bergabung dengan sekelompok masyarakat, yang berdiri di depan puskesmas Distrik Ilaga pada minggu 18 Februari 2024.

"Satu anggota KKB yakni Alenus Tabuni alias Kobuter diamankan bersama barang bukti lainya, yaitu 1 lembar uang pecahan Rp100.000 dan Rp 5.000, 1 buah kikir besi, 1 buah handphone merek Nokia warna hitam dan, beberapa temuan aksesoris lainnya," kata Faizal melalui keterangan resminya, Selasa (20/2/2024).

Di sisi lain, Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari anggota Ops Damai Cartenz wilayah puncak yang sedang melaksanakan pemantauan di sekitaran ibu kota Ditsrik Ilaga.

"Tepatnya diarea perempatan Koramil, dan mendapatkan informasi yang mengarah kepada sekelompok masyarakat yang sedang berdiri di depan puskesmas Distrik Ilaga," katanya.

"Anggota kami langsung mendatangi sekelompok masyarakat yang sedang berdiri di depan puskesmas tersebut dan mengamankan anggota KKB, Alenus Tabuni alias Kobuter dan saat ini yang bersangkutan telah diamankan di Polres Puncak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," sambungnya.