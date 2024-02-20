Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemkot Semarang Terus Upayakan Penanganan Banjir di Beberapa Wilayah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:34 WIB
Pemkot Semarang Terus Upayakan Penanganan Banjir di Beberapa Wilayah
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat mengecek proses pembersihan saluran di beberapa wilayah. (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Pemkot Semarang menyatakan upaya penanganan banjir terus ditingkatkan dengan menambah kapasitas pompa dan normalisasi saluran air.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Mochamad Hisam Ashari menyebut jika penambahan pompa dan normalisasi saluran air akan dilakukan tahun ini.

Ia menjelaskan, normalisasi saluran dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, misalnya saluran air sepanjang Kaligawe sampai Jembatan Gotong Royong di Tlogosari.

"Tahun ini lagi berjalan untuk normalisasi mulai Kaligawe sampai Tlogosari," kata Hisham, Senin (19/2).

Ia mengatakan, normalisasi tersebut akan membuat aliran air menuju Rumah Pompa Tenggang lancar. Sebab, Jembatan Nogososro di Tlogosari yang awalnya rendah menjadi penghambat telah dinaikkan. Pihaknya juga akan menyelaraskan normalisasi yang dilakukan BBWS Pemali Juana dengan melakukan peningkatan saluran yang berada di Tlogosari.

"Jadi talut saluran yang sudah miring-miring itu tahun ini kami perbaiki, sehingga aliran dari Tlogosari ke Tenggang lancar," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
