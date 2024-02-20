Kontroversi Data Sirekap, Roy Suryo: Kredibilitas KPU Dipertanyakan

JAKARTA - Pakar komunikasi dan digital, Roy Suryo menyoroti server Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024 yang berada di luar negeri. Dia pun meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

Seperti diketahui, beberapa hari ini viral video data dari Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik KPU yang menjadi kontroversi karena menyajikan data yang tak sesuai. Roy Suryo juga mengatakan sistem keamanan dari Sirekap ternyata berada di luar Indonesia.

“Sebagaimana sudah saya jelaskan secara teknis kemarin, jelas-jelas di register IP tersebut terdapat nama Aliyun Computing Co.Ltd yang berlokasi tidak di Indonesia. Bahkan beberapa rekan sejawat pakar digital lain juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China bahkan Perancis, selain di Singapore. Salah satu Komisioner KPU akhirnya mengakui bahwa Sirekap ini diregister di Singapore,” kata Roy dalam keterangannya.

Roy menjelaskan, meski KPU tidak transparan berani mengakui bahwa dengan teregister di Alibaba Singapore tersebut data-data Pemilu kita otomatis terhubung atau bisa diakses tidak hanya dari Indonesia. Namun pengakuan tersebut setidaknya sudah membenarkan potensi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku tentang bagaimana protap mengelola data vital milik masyarakat Indonesia.

“Sayangnya juga setekah Konferensi pers semalam, Ketua KPU dan semua komisionernya langsung ngacir meninggalkan tempat acara tanpa sedikitpun memberi ruang diskusi atau tanya jawab kepada media, sehingga praktis kasus-kasus yang terjadi di banyak TPS sebagimana yang sudah viral dan menjadi trending topic hari-hari ini tentang Sirekap tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif karena konferensi pers berlangsung searah saja,” kata Roy.

Roy juga berpendapat, tampak tidak adanya koordinasi yang baik dari para penyelenggara Pemilu 2024 sekarang. Padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar, apalagi untuk hasil yang kredibilitasnya sangat dipertanyakan oleh akal sehat akibat sudah cacat oleh kejadian-kejadian sebelumnya seperti kasus Anwar Usman di MK dan pelanggaran etika berkali-kali oleh Ketua KPU.

(Awaludin)