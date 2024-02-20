Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kontroversi Data Sirekap, Roy Suryo: Kredibilitas KPU Dipertanyakan

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:47 WIB
Kontroversi Data Sirekap, Roy Suryo: Kredibilitas KPU Dipertanyakan
Pakar Telematika, Roy Suryo (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar komunikasi dan digital, Roy Suryo menyoroti server Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024 yang berada di luar negeri. Dia pun meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

Seperti diketahui, beberapa hari ini viral video data dari Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik KPU yang menjadi kontroversi karena menyajikan data yang tak sesuai. Roy Suryo juga mengatakan sistem keamanan dari Sirekap ternyata berada di luar Indonesia.

“Sebagaimana sudah saya jelaskan secara teknis kemarin, jelas-jelas di register IP tersebut terdapat nama Aliyun Computing Co.Ltd yang berlokasi tidak di Indonesia. Bahkan beberapa rekan sejawat pakar digital lain juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China bahkan Perancis, selain di Singapore. Salah satu Komisioner KPU akhirnya mengakui bahwa Sirekap ini diregister di Singapore,” kata Roy dalam keterangannya.

Roy menjelaskan, meski KPU tidak transparan berani mengakui bahwa dengan teregister di Alibaba Singapore tersebut data-data Pemilu kita otomatis terhubung atau bisa diakses tidak hanya dari Indonesia. Namun pengakuan tersebut setidaknya sudah membenarkan potensi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku tentang bagaimana protap mengelola data vital milik masyarakat Indonesia.

“Sayangnya juga setekah Konferensi pers semalam, Ketua KPU dan semua komisionernya langsung ngacir meninggalkan tempat acara tanpa sedikitpun memberi ruang diskusi atau tanya jawab kepada media, sehingga praktis kasus-kasus yang terjadi di banyak TPS sebagimana yang sudah viral dan menjadi trending topic hari-hari ini tentang Sirekap tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif karena konferensi pers berlangsung searah saja,” kata Roy.

Roy juga berpendapat, tampak tidak adanya koordinasi yang baik dari para penyelenggara Pemilu 2024 sekarang. Padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar, apalagi untuk hasil yang kredibilitasnya sangat dipertanyakan oleh akal sehat akibat sudah cacat oleh kejadian-kejadian sebelumnya seperti kasus Anwar Usman di MK dan pelanggaran etika berkali-kali oleh Ketua KPU.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPU RI Pemilu 2024 Sirekap
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement