Mahfud Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Biasa di Tengah Dinamika Politik

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah pertemuan biasa dalam dinamika politik. Namun demikian, ia mengaku tak bisa menduga-duga apa kepentingan keduanya.

"Yang tahu Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, saya tidak bisa menduga-duga. Semua bisa terjadi ke depan namanya politik juga dinamikanya tinggi," kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Namun demikian, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu mengingatkan agar demokrasi tetap dijaga. Ia berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa menjadi rumah untuk masyarakatnya.

"Kemudian, demokrasinya ya dijaga betul, demokrasi dan keadilan, saya concernnya sekarang di situ, demokrasinya harus benar," ungkap Mahfud.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan agar demokrasi tidak dijadikan bahan permainan. Menurutnya, apabila demokrasi dimain-mainkan maka kekacauan akan terjadi.

"Karena demokrasinya itu dalam sejarah enggak pernah bisa disumbat oleh penguasa sehebat apapun. Bisa nyumbat sebentar, setahun dua tahun, nanti demokrasi itu kalau terus disulut membuka jalan sendiri," tandasnya.