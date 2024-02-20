Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isu Hadi Tjahjanto Jabat Menkopolhukam, Ini Tanggapan Mahfud MD

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis - Selasa, 20 Februari 2024 | 14:30 WIB
Isu Hadi Tjahjanto Jabat Menkopolhukam, Ini Tanggapan Mahfud MD
Mahfud MD (foto: dok MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD buka suara terkait isu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto yang dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Ia mengaku telah mendengar kabar tersebut.

"Saya mendengar (isu Hadi Tjahjanto jabat Menkopolhukam), baca berita dari kalian, kan sudah terberitakan. Ya enggak apa-apa," kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Saat ditanya mengenai pendapatnya, Mahfud memberikan sinyal dukungan. Ia bahkan menyinggung bahwa Mantan Panglima TNI itu merupakan sosok yang baik.

"Boleh juga, boleh juga. Saya kenal baik dengan beliau. Dia orangnya baik," tandasnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mendapat kabar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Isu burungnya demikian (Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam)," kata Sahroni.

Halaman:
1 2
      
