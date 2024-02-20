Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Dukung Usulan Ganjar soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |15:33 WIB
Anies Dukung Usulan Ganjar soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu
Capres Nomor urut 1, Anies Baswedan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan mendukung terkait usulan Capres 03 Ganjar Pranowo yang mendorong untuk digulirnya hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.

“Ya gini, ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” kata Anies kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

“Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai NasDem, partai PKB dan partai PKS akan siap untuk bersama-sama,” tambah dia.

Anies menyebut, pihaknya akan menyiapkan data-data yang diperlukan jika hak angket tersebut terwujud.

“Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membuka lebar pintu komunikasi dengan kubu pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan partai politik pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Halaman:
1 2
      
