Saksikan Dialog Spesial: Rakyat Bersuara, Bersama Aiman Witjaksono Siap Bongkar Kecurangan Pemilu 2024, Jam 7 Malam di iNews

JAKARTA - Hari ini, Selasa (20/02/2024) Aiman Witjaksono bersama para narasumber yang kredibel di bidangnya, siap bongkar secara tuntas adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 dalam dialog spesial ‘Rakyat Bersuara’ malam ini pukul 19.00 WIB di iNews.

Dialog Spesial Rakyat Bersuara juga akan membahas secara lengkap tentang segala permasalahan kecurangan pemilu yang terjadi di masyarakat. Diantaranya, surat suara yang tertukar, pemungutan suara susulan, hingga Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap yang trending di jagat sosial media.

Berdasarkan video yang beredar di platform X banyak ditemukan hasil di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dimasukan ke dalam aplikasi Sirekap. Hal ini tentu menjadi banyak perdebatan di kalangan masyarakat, terlebih soal isu kecurangan yang disinyalir menguntungkan beberapa pihak. Ketidakpastian ini tentu menimbulkan beberapa kejanggalan.

Bukti kecurangan pada pemilu 2024 semakin kuat dengan adanya pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dalam keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta belum lama ini telah menemukan 19 permasalahan suara yang terdiri dari 13 masalah pemungutan suara dan enam masalah perhitungan suara pada pemilu 2024.

Hasil perolehan suara sementara yang dirilis situs pemilu2024.kpu.go.id pada 20 Februari 2024 dilaporkan telah mencapai 72,62 persen. Hasil suara ini meliputi, perolehan suara calon presiden dan wakil presiden. Sementara, PDI perjuangan masih unggul dalam pemilu legislatif (Pileg), diikuti partai golongan karya dan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Namun jumlah ini akan terus berubah mengingat hasil angka yang didapat saat ini bukan hasil akhir pemilu 2024.

Kawal terus suara rakyat Indonesia, dan bongkar permasalahan pemilu 2024 secara jelas, tuntas bersama narasumber, Refly Harun, Dewan Pakar Timnas Amin, Maman Abdurrahman, Jubir TKN Prabowo-Gibran, Adian Napitupulu, wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud, Idham Holik, Komisioner KPU, Pratama Persadha, Ketua CISSReC, M. Qodari, Pengamat Politik, dan Rocky Gerung, Akademisi di Dialog Spesial Rakyat Bersuara, Selasa 20 Februari 2024 hanya di iNews.

(Awaludin)