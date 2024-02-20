Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Anies: Tontonan Saja Itu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |15:59 WIB
Soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Anies: Tontonan Saja Itu
Anies Baswedan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi perihal adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Anies menilai pertemuan tersebut merupakan tontonan yang menjadi konsumsi publik.

“Kalau pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media dua-tiga hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah ramai, itu berarti tontonan saja itu,” kata Anies kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Mantan Gubernur Jakarta itu menegaskan, bahwa hingga saat ini partai pengusung AMIN masih solid. Ia menyebut pertemuan dengan partai pengusung masih terus dilakukan.

“Gini saya ingin sampaikan, bahwa kita semua ini solid tidak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, Pihak Istana Kepresidenan mengungkap topik yang menjadi pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu 18 Desember 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi silaturahmi di antara keduanya. Banyak agenda-agenda kebangsaan yang dibicarakan hingga soal berbagai tantangan global yang akan dihadapi ke depan.

"Termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," ujar Ari.

Dia pun kembali menyinggung iktikad Presiden Jokowi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu terkait pentingnya silaturahmi antarsesama tokoh bangsa. Ari memastikan pertemuan tersebut telah selesai dan berlangsung selama satu jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement