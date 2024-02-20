Soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Anies: Tontonan Saja Itu

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi perihal adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Anies menilai pertemuan tersebut merupakan tontonan yang menjadi konsumsi publik.

“Kalau pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media dua-tiga hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah ramai, itu berarti tontonan saja itu,” kata Anies kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Mantan Gubernur Jakarta itu menegaskan, bahwa hingga saat ini partai pengusung AMIN masih solid. Ia menyebut pertemuan dengan partai pengusung masih terus dilakukan.

“Gini saya ingin sampaikan, bahwa kita semua ini solid tidak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, Pihak Istana Kepresidenan mengungkap topik yang menjadi pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu 18 Desember 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi silaturahmi di antara keduanya. Banyak agenda-agenda kebangsaan yang dibicarakan hingga soal berbagai tantangan global yang akan dihadapi ke depan.

"Termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," ujar Ari.

Dia pun kembali menyinggung iktikad Presiden Jokowi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu terkait pentingnya silaturahmi antarsesama tokoh bangsa. Ari memastikan pertemuan tersebut telah selesai dan berlangsung selama satu jam.