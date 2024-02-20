Uya Kuya Dilaporkan karena Melakukan Kecurangan saat Pemilu 2024

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) dari partai PAN dari dapil Jakarta II yang meliputi daerah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri, Surya Utama alias Uya Kuya dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil Migrant Care ke Bawaslu RI karena diduga melakukan kecurangan dalam pemilu 2024.

Kecurangan yang dimaksud adalah saat Uya Kuya hadir di salah satu TPS yang ada di Malaysia tepatnya di gedung WTC ketika pencoblosan berlangsung.

"Kita mendapatkan artis Uya Kuya hadir di sana. Saya melihat jam 10.00 waktu setempat Uya Kuya datang ke Gedung WTC. di sana banyak WNI yang melakukan pencoblosan,"kata Staff Migrant Care saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Selasa (20/2/2024).

"Uya Kuya ada di gedung WTC lebih dari jam setengah 5 sore masih mundar mandir sampai sekitar pukul setengah 6 sore,"sambungnya.

Di sisi lain Staff Migrant Care lainnya Trisna Dwi Aresta mengungkapkan alasan mengapa Uya Kuya dilaporkan karena diduga melanggar undang-undang pemilu saat dirinya hadir di TPS luar negeri tepatnya di Gedung WTC Malaysia.

Menurutnya, Uya Kuya melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan. Sehingga, dirinya dilaporkan ke Bawaslu.

"Peserta pemilu atas nama Uya Kuya yang sedang dalam kami akan laporkan ke Bawaslu tindak pidana pemilu dalam hal ini melakukan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditentukan," kata Trisna di lokasi yang sama.