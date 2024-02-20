Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Poster Kabinet Indonesia Emas Prabowo, Begini Penjelasan Gibran

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:22 WIB
Viral Poster Kabinet Indonesia Emas Prabowo, Begini Penjelasan Gibran
Prabowo-Gibran/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan, hingga saat ini belum ada susunan kabinet untuk pemerintahan selanjutnya.

Dia juga membantah soal bocoran daftar menteri dalam pemerintahan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dinamai Kabinet Indonesia Emas.

"Gak," tulis Gibran singkat melalui akun X miliknya @gibran_tweet, dikutip MNC Portal, Selasa (20/2/2023).

Cuitan itu dibuat Gibran untuk menjawab salah satu pengikutnya yang bertanya apakah benar pihaknya telah menentukan siapa saja menteri yang akan mengisi kabinet, jika paslon 02 memenangkan Pemilu 2024.

Sebelumnya, viral di sosial media mengenai bocoran daftar menteri Prabowo-Gibran yang dinamai Kabinet Indonesia Emas.

Dalam sebuah foto yang diunggah salah akun X, dijelaskan bahwa Prabowo-Gibran akan menganut struktur kabinet Ir. Soekarno yang menyertakan posisi menteri muda.

"Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di dalam pemerintahan secara substantif," bunyi keterangan foto yang terletak pada bagian atas susunan Kabinet Indonesia Emas, dilihat pada Selasa (20/2).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement