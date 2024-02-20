Viral Poster Kabinet Indonesia Emas Prabowo, Begini Penjelasan Gibran

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan, hingga saat ini belum ada susunan kabinet untuk pemerintahan selanjutnya.

Dia juga membantah soal bocoran daftar menteri dalam pemerintahan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dinamai Kabinet Indonesia Emas.

"Gak," tulis Gibran singkat melalui akun X miliknya @gibran_tweet, dikutip MNC Portal, Selasa (20/2/2023).

Cuitan itu dibuat Gibran untuk menjawab salah satu pengikutnya yang bertanya apakah benar pihaknya telah menentukan siapa saja menteri yang akan mengisi kabinet, jika paslon 02 memenangkan Pemilu 2024.

Sebelumnya, viral di sosial media mengenai bocoran daftar menteri Prabowo-Gibran yang dinamai Kabinet Indonesia Emas.

Dalam sebuah foto yang diunggah salah akun X, dijelaskan bahwa Prabowo-Gibran akan menganut struktur kabinet Ir. Soekarno yang menyertakan posisi menteri muda.

"Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di dalam pemerintahan secara substantif," bunyi keterangan foto yang terletak pada bagian atas susunan Kabinet Indonesia Emas, dilihat pada Selasa (20/2).