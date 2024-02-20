Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Minta Jajaran di Daerah Jaga Keaslian Suara Pemilih Mulai dari TPS

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:25 WIB
KPU Minta Jajaran di Daerah Jaga Keaslian Suara Pemilih Mulai dari TPS
Ketua KPU RI Hasyim Asyari (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asya'ri meminta KPU di masing-masing daerah untuk menjaga keaslian suara pemilih dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di tingkat nasional.

Pesan ini disampaikan Hasyim dalam sambutannya di acara Anggota KPU Provinsi pada 2 provinsi dan Kabupaten/Kota pada 13 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi Periode 2024-2029 yang digelar di ruang sidang Utama KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Mulanya, Hasyim menyampaikan bahwa saat ini sudah masuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ia meminta, para anggota KPU provinsi untuk melakukan supervisi dan pemantauan secara ketat supaya proses-prosesnya berjalan secara jujur, profesional, transparan dan akuntabel.

Menurut dia, ini merupakan tugas yang sangat penting bagi para penyelenggara Pemilu selain memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara.

"Setelah proses pemungutan suara, penghitungan suara. Maka kewajiban kita, tugas kita, adalah menjaga keaslian atau kemurnian suara pemilih mulai dari TPS sampai nanti rekapitulasi tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional," kata Hasyim.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa KPU provinsi merupakan pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi. Sehingga, harus mampu memimpin serta mengkoordinasikan KPU Kabupaten/Kota di provinsi masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement