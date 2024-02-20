KPU Minta Jajaran di Daerah Jaga Keaslian Suara Pemilih Mulai dari TPS

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asya'ri meminta KPU di masing-masing daerah untuk menjaga keaslian suara pemilih dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di tingkat nasional.

Pesan ini disampaikan Hasyim dalam sambutannya di acara Anggota KPU Provinsi pada 2 provinsi dan Kabupaten/Kota pada 13 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi Periode 2024-2029 yang digelar di ruang sidang Utama KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Mulanya, Hasyim menyampaikan bahwa saat ini sudah masuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ia meminta, para anggota KPU provinsi untuk melakukan supervisi dan pemantauan secara ketat supaya proses-prosesnya berjalan secara jujur, profesional, transparan dan akuntabel.

Menurut dia, ini merupakan tugas yang sangat penting bagi para penyelenggara Pemilu selain memfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara.

"Setelah proses pemungutan suara, penghitungan suara. Maka kewajiban kita, tugas kita, adalah menjaga keaslian atau kemurnian suara pemilih mulai dari TPS sampai nanti rekapitulasi tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional," kata Hasyim.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa KPU provinsi merupakan pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi. Sehingga, harus mampu memimpin serta mengkoordinasikan KPU Kabupaten/Kota di provinsi masing-masing.