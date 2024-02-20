Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Curhat Cucu Marah saat Wajahnya Digambar Aneh-Aneh di Media

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:56 WIB
Jokowi Curhat Cucu Marah saat Wajahnya Digambar Aneh-Aneh di Media
Presiden Joko Widodo (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan sang cucu geram melihat wajahnya yang sering digambar tak sesuai aslinya di cover majalah. Namun, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab itu merupakan kebebasan pers dalam menyampaikan kritik.

Hal itu diceritakan Jokowi dalam pidatonya di acara Puncak Hari Pers Nasional 2024, Selasa (20/2/2024). Dia mengaku sering kali mendapatkan kritik tajam di berbagai media soal kinerja sebagai kepala Negara.

"Saya juga sering dikritik tajam ada gambar wajah saya yang unik-unik yang aneh-aneh di sampul sampul media di sampul majalah di media sosial dan ramai sekali aneh-aneh tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya," katanya.

"Tapi cucu saya ada yang komplain mbah, manggil saya kan mbah, 'wajahnya mbah ko di gambar jelek banget ya'," sambungnya.

Menurutnya Jokowi, dengan tidak marah dengan berbagai kritik tersebut, itu merupakan rasa hormat dia atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

