INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Buka Opsi Undang Cak Imin dan Megawati ke Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |19:08 WIB
Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Buka Opsi Undang Cak Imin dan Megawati ke Istana
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menutup kemungkinan bakal mengundang semua ketua umum partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal tersebut menanggapi perihal Presiden Jokowi yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu (19/2).

"Semua diundang," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Selain mengundang Ketua Umum PKB, Jokowi juga bakal mengundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Semua diundang," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membahas mengenai politik saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu (18/2) kemarin.

"Ya pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa," kata Jokowi usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024).

