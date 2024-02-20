Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Buka Opsi Undang Cak Imin dan Megawati ke Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menutup kemungkinan bakal mengundang semua ketua umum partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal tersebut menanggapi perihal Presiden Jokowi yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu (19/2).

"Semua diundang," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Selain mengundang Ketua Umum PKB, Jokowi juga bakal mengundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Semua diundang," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membahas mengenai politik saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu (18/2) kemarin.

BACA JUGA: Mahfud Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Biasa di Tengah Dinamika Politik

"Ya pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa," kata Jokowi usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024).